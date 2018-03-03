ХК «Динамо Минск» предложил наставнику команды Горди Дуайеру новый контракт

Руководство хоккейного клуба «Динамо» (Минск) предлагает главному тренеру Горди Дуайеру новый контракт, сообщил генеральный директор Анатолий Курилец 3 марта на пресс-конференции по итогам сезона.

Горди Дуайер. Фото: hcdinamo.by

По словам Курильца, переговоры с тренерским штабом и хоккеистами начнутся после длинных мартовских выходных.

Как передает БелаПАН, итоги выступления команды в регулярном чемпионате КХЛ гендиректор назвал удовлетворительными. «Хочу извиниться перед болельщиками: задачу мы не выполнили. Использовали много молодых игроков, но это не оправдание. Немного нужно было сосредоточиться. Выиграли бы четыре матча — были бы в плей-офф. Сделаем определенные выводы, будем разбираться», — сказал Курилец.

Гендиректор отметил, что канадец приобрел в Минске большой опыт, в том числе в работе с белорусскими хоккеистами. «В отличие от предыдущего тренерского штаба (во главе с Крэйгом Вудкрофтом. — БелаПАН.), этот посещает хоккейные школы, матчи, просматривает молодых игроков, помогает детям. Начался отпуск, но Горди еще остается на неделю — провести мастер-классы в Молодечно и Березе. Кроме того, этот штаб проявил бойцовские качества, победив дважды чемпионов СКА, магнитогорский «Металлург» и московское «Динамо», — заявил представитель клуба.

Сам Дуайер на вопрос о своем будущем подчеркнул, что всего добился благодаря сверхмотивации. «Именно сверхмотивация помогла стать мне тренером в 30 лет. Это был отличный год в Минске, хотя и немного подпорченный невыходом в плей-офф. Я получил массу удовольствия. Мне хотелось бы и дальше быть частью этой команды. Здесь у меня есть еще незавершенные дела, которые хотел бы доделать после возвращения [из отпуска]», — сказал 40-летний канадец.