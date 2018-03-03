Независимый журналист из Бреста Алесь Левчук оштрафован на 25 базовых

Суд Московского района Бреста 3 марта оштрафовал на 25 базовых величин (612.5 рублей) брестского независимого журналиста Алеся Левчука, обвиненного в незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ (по части 2 статьи 22.9 Кодекса об административных правонарушениях).

Алесь Левчук. Фото: Euroradio.fm

В начале января 2018 года журналист снял материал, в котором рассказал о коррупционной схеме брестских чиновников: одну из улиц в Бресте (ул. Шевченко) отремонтировали только наполовину, а в отчете написали, что ремонт был на всей улице. Материал вышел на телеканале «Белсат». Сотрудник Московского РОВД Роман Трофимук вручил Левчуку повестку в милицию прямо в супермаркете, а уже на следующий день, 27 февраля, на журналиста был составлен протокол. Трофимук сообщил Левчуку, что суд состоится 2 марта, журналист расписался о том, что информирован об этом факте. Но 2 марта суд без объяснения причин не состоялся.

3 марта в 9.46 журналист получил на свой телефон сообщение, что суд состоится через 14 минут, попасть на процесс Алесь Левчук просто не успевал. В итоге без свидетелей и самого обвиняемого судья Московского района Бреста Роман Карабан присудил журналисту штраф 25 базовых величин.

«Сегодня у них заканчивались сроки, когда меня можно было привлечь к административной ответственности по этому делу, поэтому милиция и судья очень сильно спешили и наделали столько ошибок. Безусловно, мы с адвокатом это решение будем оспаривать», — заявил Алесь Левчук БелаПАН.

Стоит отметить, что милиционер Трофимук и судья Карабан действуют в отношении Левчука уже второй раз. В 2015 году Трофимук составлял на журналиста протокол, а судья приговорил Левчука к штрафу на 21 базовую величину.