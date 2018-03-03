Синоптики: в воскресенье в Беларуси продолжатся снегопады

По прогнозу Белгидромета, в воскресенье,4 марта, на большей части территории Беларуси будет идти снег, ночью в некоторых регионах — сильный снег.

Погоду в стране будет определять циклон, перемещающийся с севера Украины на центральные районы европейской территории России. Ожидается пасмурная погода, на большей части территории снег, ночью по восточной половине страны сильный снег, на дорогах заносы. В отдельных районах метель. Ветер северный, северо-западный, порывистый, по востоку страны местами до сильного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 8 — 14°С, во второй половине дня морозы ослабеют до минус 3 — 9°С.

В понедельник, 5 марта, Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку страны местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный, ночью по востоку порывистый. Температура ночью — минус 10 — 16°С (при прояснениях минус 17 — 19°С), днем от 0 — плюс 2°С по юго-западу до минус 6 — 8°С по северо-востоку страны.

6 марта ночью Беларусь будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, утром и днем ожидается поступление влажных и более теплых воздушных масс с юга Европы. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег; по юго-западу мокрый снег, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью — минус 9 — 15°С (при прояснениях минус 16 — 18°С), в юго-западных районах минус 6 — 8°С, днем — от плюс 2°С по юго-западу до минус 5°С по северо-востоку страны.