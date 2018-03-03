Прибывшие на пожар в квартире в Минске спасатели нашли запертых в шкафу детей

3 марта в 10:30 на номер 101 поступила информация о задымлении в квартире на улице Казимировской в Минске. Но когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, по внешним признакам пожара не наблюдалось.

Дверь квартиры, из которой, по сообщению, шел дым, открыл хозяин. Спасателями на кухне был обнаружен обгоревший диван. Со слов хозяина квартиры и его жены, они справились с возгоранием своими силами, но в момент прибытия спасателей поролон еще немного тлел. При помощи подручных средств спасатели окончательно ликвидировали загорание.

Помещение находилось в антисанитарном состоянии, сообщает пресс-служба МЧС

В ходе обследования квартиры спасатели заметили детские вещи. По словам хозяев, у них четверо детей, и все они были у бабушки.

Однако спасатели услышали шум в детской, где в закрытом шкафу обнаружили троих маленьких детей: двух мальчиков (2008 и 2015 годов рождения) и девочку (2012). Они были напуганы и сидели в одном нижнем белье.

Детей достали, успокоили, накрыли одеялом и осмотрели, чтоб определить их самочувствие. Прибывшими к месту вызова медиками было дано заключение об удовлетворительном состоянии здоровья детей.

Со слов малышей, в шкаф их посадила мама, сказала тихо сидеть и не шевелиться.

На место происшествия были вызваны сотрудники милиции. Они должны выяснить обстоятельства и причины, побудившие взрослых запереть детей в шкафу.