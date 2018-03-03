В Минске к уборке снега привлекут солдат

Более 600 военнослужащих столичного гарнизона выйдут 4-5 марта в Минске на уборку снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и поступившими в адрес Министерства обороны Беларуси обращениями местных органов власти об оказании помощи в расчистке населенных пунктов от снега, военным ведомством принято решение выделить личный состав и технику для этих целей, сообщает пресс-служба Минобороны.

По прогнозу Белгидромета, в воскресенье, 4 марта, на большей части территории Беларуси будет идти снег, ночью в некоторых регионах — сильный снег.