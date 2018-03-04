СКА обыграл «Силькеборг» в групповом раунде Кубка ЕГФ

Первую победу в групповом турнире Кубка ЕГФ одержали гандболисты минского СКА. 3 марта в четвертом туре белорусская команда обыграла на своей площадке датский «Силькеборг» — 27:26 (15:14).

Фото ska-minsk.by

Мячи у хозяев забрасывали Артур Рудь (7), Александр Подшивалов (6), Владислав Кулеш (4), Никита Вайлупов, Глеб Гарбуз, Михаил Жила (по 2), Николай Алехин, Иван Бровко, Владислав Кривенко, Алексей Ушал (по 1).

В стартовом матче 10 февраля СКА уступил дома немецкому «Магдебургу» — 31:33, 17 февраля разделил на выезде очки со словацким «Татраном» — 25:25, а 24-го проиграл «Силькеборгу» в Дании — 30:32.

Положение команд в группе А: «Магдебург» (Германия) — 6 очков (3 игры; разница мячей 95-76), «Силькеборг» — 4 (4; 111-109), СКА — 3 (4; 113-116), «Татран» — 1 (3; 63-81).

Дальнейшее расписание: 25 марта, «Магдебург» — СКА; 31 марта, СКА — «Татран».

В четвертьфинал выходят две лучшие команды группы, отмечает БелаПАН.