Гендиректор ХК «Динамо-Минск»: Сейчас Вудкрофт рассказывает, какой он хороший. Поверьте, ребята, это не так

В мелочности и двуличии обвинил генеральный директор хоккейного клуба «Динамо» (Минск) Анатолий Курилец канадца Крэйга Вудкрофта, который был главным тренером команды в сезоне-2016/2017 и вывел ее в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Крэйг Вудкрофт

На пресс-конференции 3 марта по итогам участия в регулярном чемпионате КХЛ-2017/2018 Курилец сообщил, что переговоры с Вудкрофтом о продлении контракта велись с декабря 2016 года, когда команда участвовала в Кубке Шпенглера в Швейцарии (дошла до полуфинала), но только в мае стало известно о его параллельных контактах со швейцарским «Серветтом». Поэтому, по словам гендиректора, отношение к Вудкрофту изменилось.

Одним из условий канадца, заявил Курилец, было повышение зарплаты почти в два раза тренерскому штабу. Кроме того, он будто бы настаивал на увеличении квоты легионеров до девяти.

«Сейчас он рассказывает, какой он хороший. Поверьте, ребята, это не так», — сказал представитель клуба, обращаясь к журналистам, сообщает БелаПАН.

По словам Курильца, он работал в «Динамо» при трех тренерах: Любомире Поковиче, Крэйге Вудкрофте и Горди Дуайере. «Ни Горди, ни Покович ни разу не приходили с просьбой оплатить два рубля за подсвечник в тренерскую, а Крэйг Вудпрофт приходил», — отметил гендиректор.

Кроме того, предыдущий штаб не посещал хоккейные школы в регионах, поскольку, по словам тренеров, это не было прописано в контрактах.

Курилец подчеркнул, что не врет, так как ему дорога офицерская честь (Курилец – бывший заместитель министра внутренних дел).

«Динамо» досрочно рассталось с Вудкрофтом во второй половине июня 2017 года. «Контракт с Крэйгом был расторгнут по соглашению сторон. Клуб был готов продолжать с ним сотрудничество, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия», — прокомментировал тогда кадровое решение Анатолий Курилец. Перед этим не были продлены контракты с помощниками североамериканца.

Место Вудкрофта занял его соотечественник Горди Дуайер. По итогам сезона-2017/2018 «Динамо» намерено предложить Дуайеру продлить контракт, хотя команда не вышла в плей-офф.