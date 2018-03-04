Более 40 человек были эвакуированы из-за пожара в жилом доме в Слониме

Пожар произошел вечером 3 марта в Слониме в многоквартирном жилом доме по улице 1-й Семилетки.

Сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире на первом этаже четырехэтажного дома поступил спасателям в 19:50.

Из квартиры был спасен ее хозяин — пенсионер 1943 г.р. Мужчина получил ожоги спины, плеч и кистей рук (25% тела) и отравление продуктами горения. Пострадавший госпитализирован.

С других этажей дома был эвакуирован 41 человек (из них 8 детей).

В результате пожара в квартире уничтожены предметы имущества, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении, сообщает Гродненское областное управление МЧС.