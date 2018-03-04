Алина Талай не пробилась в финал забега на 60 м с барьерами на чемпионате мира

Белорусские бегуньи Алина Талай и Эльвира Герман не вышли в финал дистанции 60 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходит в Бирмингеме.

В полуфинальном забеге Эльвира Герман показала результат 8,06 сек. и в итоговом протоколе опередила опытную Алину Талай, время которой 8,07 сек.

По словам Алины Талай, этот результат — ее худшее выступление за последние восемь лет.

В решающем забеге на 60 м с барьерами выступят Кендра Харрисон, Кристина Мэннинг, Шарика Нелвис (все — США), Надин Виссер (Нидерланды), Синди Роледер (Германия), Изабель Педерсен (Норвегия), Девин Чарльтон (Багамские о-ва), Олуватобилоба Амусан (Нигерия).

Все финалистки пробежали в полуфинале быстрее восьми секунд, отмечает БЕЛТА.