Алина Талай не пробилась в финал забега на 60 м с барьерами на чемпионате мира

/ Спорт
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Белорусские бегуньи Алина Талай и Эльвира Герман не вышли в финал дистанции 60 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходит в Бирмингеме.

В полуфинальном забеге Эльвира Герман показала результат 8,06 сек. и в итоговом протоколе опередила опытную Алину Талай, время которой 8,07 сек.

По словам Алины Талай, этот результат — ее худшее выступление за последние восемь лет.

 

Не всегда все идёт так ,как ты наметила. В жизни ,а особенно в спорте, бывают взлеты и падения. Сегодня был не самый лучший день в моей карьере. Худшее выступление за последние 8 лет. Пока трудно сказать,что пошло не так , но сдаваться рано. С улыбкой и надеждой смотрю в будущее, вернусь летом на Чемпионат Европы в Берлине сильнее и быстрее. # have no idea what happened today but was not a good day for me and my career today. Out of final ,far away from my PR. Seems like I just couldn’t manage my new speed at the track. But I won’t give up and will come back stronger and faster soon :) ciao and thanks everyone for your support !

Публикация от Alina Talay (@alina_talay_)

В решающем забеге на 60 м с барьерами выступят Кендра Харрисон, Кристина Мэннинг, Шарика Нелвис (все — США), Надин Виссер (Нидерланды), Синди Роледер (Германия), Изабель Педерсен (Норвегия), Девин Чарльтон (Багамские о-ва), Олуватобилоба Амусан (Нигерия).

Все финалистки пробежали в полуфинале быстрее восьми секунд, отмечает БЕЛТА.

 


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Тэги: легкая атлетика Персона: Эльвира Герман Алина Талай Город: Бирмингем

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