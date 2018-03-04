«Белпочта» ввела плату за хранение международных заказных посылок

Платить придется за хранение свыше 7 календарных дней в отделениях почтовой связи международных заказных мелких пакетов, писем с объявленной ценностью, бандеролей, посылок, мешков «М» и отправлений международной ускоренной почты.

Тариф составляет 36 копеек за каждый день хранения одного отправления.

Если при вручении отправления будут выявлены несоответствия адресных данных, получатель должен будет заполнить заявление об уточнении или исправлении этих данных, за которое будет взиматься дополнительная плата, сообщает БЕЛТА.