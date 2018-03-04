В МГЛУ открылся факультет китайского языка и культуры

Факультет китайского языка и культуры открылся в Минском государственном лингвистическом университете.

В структуре факультета будут функционировать две кафедры — теории и практики китайского языка, а также речеведения и профессиональной коммуникации.

Здесь будут готовить преподавателей, переводчиков и специалистов по межкультурной коммуникации в сфере внешнеэкономических связей, связей с общественностью и международного туризма.

Главным партнером МГЛУ в создании факультета стал Восточно-китайский педагогический университет. Также установлены связи с Пекинским университетом иностранных языков, Тяньцзиньским университетом иностранных языков и Шанхайским университетом иностранных языков, сообщает БЕЛТА.