В МГЛУ открылся факультет китайского языка и культуры

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Факультет китайского языка и культуры открылся в Минском государственном лингвистическом университете.

В структуре факультета будут функционировать две кафедры — теории и практики китайского языка, а также речеведения и профессиональной коммуникации.

Здесь будут готовить преподавателей, переводчиков и специалистов по межкультурной коммуникации в сфере внешнеэкономических связей, связей с общественностью и международного туризма.

Главным партнером МГЛУ в создании факультета стал Восточно-китайский педагогический университет. Также установлены связи с Пекинским университетом иностранных языков, Тяньцзиньским университетом иностранных языков и Шанхайским университетом иностранных языков, сообщает БЕЛТА.

 


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Тэги: МГЛУ китайский язык Город: Минск

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