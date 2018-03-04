Лукашенко принял участие в биатлонной гонке в Раубичах

4 марта Александр Лукашенко в Раубичах принял участие в биатлонной гонке вместе с известными белорусскими олимпийцами.

Вместе с президентом на трассу вышли его младший сын Николай, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, победители и призеры Олимпийских игр Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Алексей Айдаров и Ксения Санкович.

Напомним, ранее сегодня в Раубичах завершился финальный этап детских соревнований по биатлону «Снежный снайпер». В турнире приняли участие 168 юных биатлонистов. Николай Лукашенко, который выступал в средней возрастной группе, занял третье место в спринте и второе место в смешанной эстафете в составе команды Минской области, напоминает БЕЛТА.