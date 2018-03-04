В торговом центре МОМО в Минске умер мужчина

Пожилой мужчина умер в торговом центре МОМО в Минске. Инцидент имел место 3 марта.

Мужчине неожиданно стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь, но медики помочь мужчине уже не успели.

По данным милиции, признаков криминала не обнаружено, сообщает ОНТ.

Неделю назад в другом столичном торговом центре Dana Mall умерла 28-летняя минчанка. Она также почувствовала себя плохо.

Как сообщал Следственный комитет, женщина по телефону сообщила об ухудшении своего самочувствия знакомому, который вызвал ей такси. Водитель проводил девушку в аптеку, где ей резко стало хуже. Сотрудники аптеки и медики скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось.