Более пятисот грузовиков стоят в очереди на выезд из Беларуси в Литву

На белорусско-литовской границе вновь образовалась очередь грузовых автомобилей на выезд из страны.

Очередь в пункте пропуска «Каменный Лог»

По данным Государственного пограничного комитета на 14:00, в пунктах пропуска скопилось более 500 грузовиков. Самая длинная очередь — в «Беняконях», где выезда ждет более 210 машин. В «Каменном Логе» — более 150 грузовиков, в «Привалке» — более 90, в «Котловке» — более 50.

На границе с Латвией в очередях стоят более 240 грузовиков, очереди на выезд в Польшу ждут более 70 фур. Очередей на выезд в Украину нет.