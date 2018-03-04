Лукашенко хочет построить в Минске крытый спорткомплекс для зимних видов

В Минске может быть построен спорткомплекс для любителей зимних видов спорта.

«Мы хотим в городе построить — у финнов и шведов подсмотрели — двухэтажное здание длиной 100 метров, в нем петля 1200 метров. Оно отснеживается внутри, люди приходят занимаются: кто-то бегает по извилистой трассе, кто-то кофе пьет», — рассказал Александр Лукашенко 4 марта в Раубичах, где принимал участие в биатлонной гонке и награждении призеров детского турнира «Снежный снайпер».

А в Раубичах планируется построить для профессиональных спортсменов тоннель с искусственным снегом внутри. «Там минусовая температура и искусственный снег круглый год. В Финляндии, Швеции, да и в Питере построили такую трубу. Мы сделаем лучше, это недорого», — сказал Лукашенко, сообщает БЕЛТА.