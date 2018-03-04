Лукашенко назвал позором выступление в Пхенчхане мужской биатлонной команды

«Это позор! Мужики не могут страну порадовать», — заявил Александр Лукашенко 4 марта в Раубичах, комментируя журналистам итоги выступления белорусских биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане.

Несмотря на три медали (две золотые и одну серебряную) глава государства в целом остался недоволен результатами всей команды Беларуси. По мнению президента, тренеры недостаточно хорошо подготовил спортсменов к зимним Играм.

«Готовь сани летом так, чтобы зимой нормально выступать. Провалили межсезонье: тяжело, лишние нагрузки, перегружены... Оказалось, что не способны бежать. Вот в чем вся проблема, я думаю. Слабая работа тренеров, и не было железного спроса у федераций», — сказал Лукашенко.

Он анонсировал совещание с руководителями федераций зимних видов спорта.

«В ближайшее время у нас состоится очень принципиальный, серьезный разговор на злобу дня с руководителями федераций зимних видов спорта, председателями наблюдательных советов, которые возглавляют генералы и министры. Сегодня они смотрят, как выкрутиться. Ничего у них не получится. Мы, в конце концов, тратим народные деньги, и немалые», — заявил глава государства, сообщает БЕЛТА.