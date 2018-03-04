На празднование столетия БНР собрана половина необходимых средств

На празднование 100-летия Белорусского Народной Республики собрано на краудфандинговой платформе talaka.org уже более 17,7 тысячи рублей — это чуть более 50% процентов от запланированной организаторами суммы.

Собранные средства пойдут на медийную кампанию, выпуск промо-продукции и ее бесплатное распространение, работу тематических сайтов, организацию большого концерта, на помощь в организации выставок и других мероприятий.

Напомним, Мингорисполком разрешил проведение 25 марта возле Большого театра в Минске митинга и концерта по случаю столетия БНР.