На празднование столетия БНР собрана половина необходимых средств

/ Общество
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На празднование 100-летия Белорусского Народной Республики собрано на краудфандинговой платформе talaka.org уже более 17,7 тысячи рублей — это чуть более 50% процентов от запланированной организаторами суммы.


Празднование столетия БНР пройдет на площадке перед Большим театром

Собранные средства пойдут на медийную кампанию, выпуск промо-продукции и ее бесплатное распространение, работу тематических сайтов, организацию большого концерта, на помощь в организации выставок и других мероприятий.

Напомним, Мингорисполком разрешил проведение 25 марта возле Большого театра в Минске митинга и концерта по случаю столетия БНР.

 


Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР

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