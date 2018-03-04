Сотрудник милиции погиб в Добрушском районе — служебный автомобиль попал под поезд

В Добрушском районе на железнодорожном переезде 3 марта милицейский автомобиль попал под поезд. Погиб милиционер.

Сотрудники районного отдела внутренних дел выезжали в деревню Усохская Буда по сообщению о драке между местными жителями. Один из хулиганов, житель деревни, был задержан и доставлялся в отдел на служебном автомобиле, сообщает БелаПАН.

Недалеко от деревни Красная Буда автомобиль милиции столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Один из милиционеров погиб, двое доставлены в Добрушскую районную больницу.

Ввиду крайне тяжелого состояния одного из потерпевших с множественными переломами доставили в Гомельскую областную больницу. Второй находится в хирургии районной больницы.

О задержанном и его состоянии пока информации нет.

Как сообщили БЕЛТА в дежурной части управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома, ДТП произошло в сложных погодных условиях — была сильная метель и слабая видимость.