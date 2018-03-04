Лукашенко уже не собирается на сессию МОК «шевелить сонное политизированное царство»

Международный форум, на котором Беларусь поставит вопрос о несправедливом подходе к белорусским атлетам на Олимпийских играх, еще определяется.

«Скорее всего, это будет заседание Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Надо им в глаза прямо сказать, что никому нет дела до атлетов. Спихивают один на одного, и плевать им на этих спортсменов. Собираются узкой кучкой и что-то там решают. Все забюрократизировано так, что трудно разобраться», — заявил Александр Лукашенко 4 марта в Раубичах.

Ранее президент Беларуси говорил, что намерен побывать на сессии Международного олимпийского комитета, «чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить».

Каплей, переполнившей чашу терпения, для Лукашенко стало судейство в мужской лыжной акробатике. Белорусская сторона уверена, что олимпийскому чемпиону Сочи Антону Кушниру судьи намеренно занизили баллы и не пропустили его в финал.

«Сломали олимпийского чемпиона Антона Кушнира. Уверен, если бы вышел он в финал, то был бы с медалью. Да и мы вторую медаль в мужской лыжной акробатике упустили. Не нужно было Станиславу Гладченко прыгать такую сложную программу, упрости свой прыжок — и на третьем месте», —сказал сегодня Лукашенко, сообщает БЕЛТА.