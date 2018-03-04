«Это за Жириновского». Ксению Собчак облили водой

4 марта на кандидата в президенты России Ксению Собчак напал мужчина.

Как написала сама Собчак в твиттере, неизвестный мужчина с криком «Это за Жириновского» толкнул ее и чем-то облил. Собчак упала, жидкость оказалась водой.

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

Инцидент произошел во время торжества в честь дня рождения Михаила Горбачева. Нападавшего помогла задержать его личная охрана. Собчак. На место происшествия вызвали полицию.

По словам Собчак, нападавшего зовут Алан Дзуцев. Выяснилось, что это личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

28 февраля во время дебатов на канале «Россия 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак с использованием нецензурной лексики. Собчак в ответ облила Жириновского водой, напоминает Meduza.