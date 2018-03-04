Лукашенко каждый день бегает на лыжах, даже если поздно приходит с «работы»

Спорт для него — это наркотик, и зимой он всегда старается стать на лыжи и провести тренировку, заявил Александр Лукашенко 4 марта в Раубичах.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Если занят, поздно вечером прихожу, допустим, в 10-11 часов, все равно хотя бы километров семь-восемь я должен пробежаться на лыжах. А когда выпадает больше времени, мы по два-три часа бегаем по лыжной трассе», — рассказал глава государства.

Сегодня Александр Лукашенко посетил финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», а также принял участие в биатлонной гонке с известными спортсменами.

«Это пример того, что спортом надо заниматься, особенно лыжами. Поверьте, я занимаюсь многими видами спорта, но этот самый полезный, особенно для мужиков», — сказал Лукашенко, сообщает БЕЛТА.