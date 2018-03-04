Минские «Цмоки» потерпели шесть поражений подряд в Единой лиге ВТБ

Шестое поражение подряд потерпел минский баскетбольный клуб «Цмоки» в Единой лиге ВТБ.

4 марта на выезде белорусская команда со счетом 59:77 (27:19, 6:13, 12:25, 14:20) проиграла казахстанскому клубу «Астана».

Очки в составе минчан набирали Джастин Грэй, Девон Саддлер (по 11), Кристофер Черапович (9), Александр Кудрявцев (7), Дэвид Кравиш, Алексей Тростинецкий (по 6), Никита Мещеряков (5), Дмитрий Полещук и Максим Салаш (по 2).

После 15 игр белорусский клуб с четырьмя победами и 11 поражениями занимает 11-е место среди 13 участников турнира.

11 марта «Цмоки» сыграют на выезде с пермской «Пармой» (седьмое место, 5 побед, 9 поражений), сообщает БелаПАН.