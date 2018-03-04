МВД против смягчения наказания за наркопреступления

Министерство внутренних дел Беларуси никогда не было инициатором смягчения наказания за наркопреступления, заявил 4 марта в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ глава МВД Игорь Шуневич.

«Мы допускаем возможность рассмотрения этого вопроса законодателем, но инициативно мы не предлагали эти нововведения, и предлагать не будем», — сказал Шуневич.

По его словам, достигнуты серьезные результаты в борьбе с наркопреступностью. «И делать шаг назад, по нашему мнению, нельзя», — уверен министр внутренних дел.

Но, как отметил он, если будет принят соответствующий закон, МВД его исполнит.

По личному мнению министра, законы в стране в сфере борьбы с наркопреступностью не «сверхсуровые». По его словам, каждый наркоман за время «своей профессиональной карьеры» вовлекает в употребление наркотиков 8-10 человек. И наркомании, особенно тяжким ее составам, всегда сопутствует совершение других преступлений — кражи, насилие, заражение болезнями.

27 февраля заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Саладовников сообщил, что декриминализация некоторых преступлений по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) может произойти уже в этом году.

Речь идет о составах преступлений в части хранения наркотиков без сбыта, а также о смягчении санкций по этим составам, напоминает БелаПАН.