У погибшего в Добрушском районе милиционера остались жена и двое детей

У 32-летнего милиционера, который погиб 3 марта в Добрушском районе, остались жена и двое детей. Завтра, 5 марта, в райцентре пройдут похороны.

Напомним, 3 марта около 16:00 возле деревни Красная Буда Добрушского района на железнодорожном переезде милицейский автомобиль попал под поезд. На месте аварии погиб милиционер — он был за рулем. Тяжелые травмы получил его коллега, который сидел на переднем пассажирском месте. Двух сотрудников милиции доставили в районную больницу. Все они — сотрудники Добрушского РОВД.

В больницу попал с ушибом бедра и задержанный — житель деревни Усохская Буда. Его милиция везла на освидетельствование, после сообщения о пьяной драке в деревне.

Одного из пострадавших милиционеров перевели в реанимацию Гомельской областной клинической больницы из-за тяжелого состояния. Ему предстоит несколько сложных операций. Второй — старший участковый, капитан милиции находится в хирургии районной больницы.

Место происшествия, по неофициальной информации, — нерегулируемый переезд, без светофора. Во время аварии, около 16:00, была метель. Лесистая местность и сильный снегопад не позволили водителю контролировать ситуацию на дороге.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу произошедшего пока нет, пишет БелаПАН.