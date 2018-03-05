«Белпочта» будет досрочно выдавать пенсии в предпраздничные дни

Досрочная выплата пенсий (пособий) в предпраздничные дни будет организована в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта», сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службе компании.

Выплата пенсий (пособий) будет вестись следующим образом: с 5 марта — в городских отделениях почтовой связи Брестской области и Минска, с 6 марта — в сельских ОПС Брестской области и во всех ОПС Могилевской областей, 7 марта — во всех ОПС Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской областей.

8 марта 2018 года будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

О режиме работы ОПС можно узнать в саll-центре «Белпочты» по номеру 154.