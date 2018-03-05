Глава Минстройархитектуры заверил, что поручение президента по возведениию нового моста под Житковичами будет выполнено в срок

Предприятия Министерства архитектуры и строительства активно подключатся к возведению моста через Припять в Житковичском районе. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

«Поручение главы государства — в течение года мы должны это сделать (возвести новый мост. — БЕЛТА). На решении этой задачи задействованы два министерства. Минтранс занимается разработкой проекта, основные специалисты мостостроители находятся там. Но Министерство архитектуры и строительства подключится к этой теме, и те общестроительные работы, которые необходимо ускорить и сделать с нашей помощью, обязательно будут сделаны. Ту задачу, которую поставил президент, два министерства решат в течение года», — заверил Анатолий Черный.

В настоящее время осуществляется движение по понтонному мосту длиной 170 м вблизи деревни Борки. Его соорудили специалисты Министерства обороны и работники Министерства по чрезвычайным ситуациям. По понтонно-мостовой переправе возможен проезд автомобильного транспорта разрешенной массой до 3,5 т и передвижение граждан, о чем население ближайших районов оповещено посредством FM-перехвата и смс-оповещения.

Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - Давид-Городок - Туров.

Движение по понтонному мосту открыто круглосуточно. На обоих берегах реки Красным Крестом оборудованы пункты обогрева.