Россельхознадзор: поставки фальсифицированной «молочки» из Беларуси приобрели системный характер

Поставки фальсифицированной молочной продукции из Беларуси приобрели системный характер, говорится в сообщении Россельхознадзора, размещенном на официальном сайте ведомства.

Как отмечает ведомство, зафиксирован очередной такой случай. «В этот раз лабораториями Россельхознадзора выявлено наличие сухого молока в питьевых сливках, произведенных ОАО «Милкавита», — говорится в сообщении. — Это уже второй случай ввоза фальсифицированной продукции этой компании на территорию России».

Кроме того, сообщает ведомство, в молоке концентрированном обезжиренном ОАО «Милкавита» также обнаружен оксибендазол. Ранее в отношении указанного предприятия Россельхознадзором был установлен режим усиленного лабораторного контроля. В связи с неоднократным нарушением российского законодательства, а также законодательства ЕАЭС, ведомство приняло решение о введении временных ограничений на поставки продукции указанной компании с 6 марта 2018 года, пишет БелаПАН.

Кроме того, по аналогичным причинам нарушения российского законодательства, а также законодательства ЕАЭС, при поставках продукции животного происхождения из Беларуси в Россию Россельхознадзор ввел ряд мер ограничительного и предупредительного характера. Так, вводится усиленный лабораторный контроль в отношении ряда предприятий, в том числе ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (выявление бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине охлаждённой); ОАО «Молоко» производственный цех городского поселка Шумилино (выявление альбендазола сульфона, альбендазола сульфоксида, оксибендазола); ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (выявление сальмонелл в говядине бескостной охлаждённой).

С 6 марта вводятся временные ограничения на поставки продукции предприятия СООО «Старфуд» из-за повторного выявления доксициклина в колбасных изделиях.

ОАО «Милкавита», заявляют в ведомстве, стало уже третьим на прошлой неделе предприятием, которое пыталось ввести фальсифицированную молочную продукцию. Ранее аналогичные нарушения были выявлены у двух других предприятий: УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат. Солигорский филиал». В документах всех трех предприятий был указан адрес российских компаний, куда должна была быть поставлена ввозимая продукция, но, как показало внутреннее расследование Россельхознадзора, ни по одному адресу продукция не поступила. «Это говорит о наличии мошеннических схем при поставках молочной продукции из Беларуси», — заявляет ведомство.

Россельхознадзор также зафиксировал факт нелегальных поставок молочной продукции из Кыргызстана, где фигурирует предприятие с белорусскими корнями. Так, 2 марта инспекторами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы Оренбургской области пресечен незаконный ввоз более 40 тонн сухого молока. Три грузовых автомобиля с указанной продукцией прибыли с ОАО «Ак-Сут» (Кант, Кыргызстан) и следовали в адрес предприятия ООО «Белруспродукт» (Москва).

При проведении контроля, установлено, что груз перевозился с нарушением требований законодательства Таможенного союза в части его маркировки. На части груза маркировка отсутствовала, часть груза имела явные признаки перемаркировки. Пробы сухого молока направлены в лабораторию Россельхозналзора для проведения исследований этой продукции.

Со 2 марта 2018 года в отношении ОАО «Ак-Сут» Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции этого предприятия на территорию России.

Ранее ОАО «Ак-Сут» неоднократно нарушало российское законодательство при ввозе продукции, заявляет ведомство. При этом Россельхознадзор отмечает, что ООО «Белруспродукт» предлагает только белорусские продукты.

Учитывая неоднократные попытки ввоза молочной продукции из Кыргызстана в Россию с нарушением российского законодательства Россельхознадзором 5 марта обсудит возможность введения ограничений на поставки сухого молока со всех предприятий Кыргыстана, сообщает ведомство.

Служба также проанализировала нелегальные поставки продукции из Казахстана и пришла к выводу, что все они связаны с поставками различной продукции из Беларуси.

Россельхознадзор заявляет, что «направит в компетентные органы список российских трейдеров и получателей белорусского сырья, которые могут быть причастны к производству на территории России фальсифицированной молочной продукции при использовании некачественного белорусского молочного сырья». Учитывая отсутствие возможности проследить за поступающей из Беларуси продукцией Россельхознадзор «считает необходимым провести проверку российских трейдеров и получателей такого сырья, говорится в сообщении».