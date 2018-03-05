Комиссар НХЛ предложил проводить хоккейный турнир на летней Олимпиаде

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн предложил проводить хоккейный турнир на летних Олимпийских играх.

«Хоккей дебютировал на Олимпиаде в 1920 году — на летних Играх. Нужно будет поговорить с хоккеистами, но, думаю, они скажут, что хотят играть. Я готов их поддержать, — приводит слова Беттмэна Sportsnet.

Комиссар НХЛ также отметил, что ранее разговоры о проведении хоккейного турнира на летней Олимпиаде вызывали насмешку у представителей Международного олимпийского комитета, однако теперь ситуация изменилась.

Напомним, на Олимпиаде-2018 не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования. Это случилось из-за того, что МОК отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия спортсменов в Играх.