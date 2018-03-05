Опубликована средняя зарплата российских чиновников

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Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента, до 118,8 тысячи рублей в месяц (около 2070 долларов), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

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Для сравнения средняя зарплата в России в прошлом году составила 39 тысяч рублей (685 долларов), в Москве — 94,9 тысячи рублей (1666 долларов). Самые высокие зарплаты среди чиновников в 2017 году были зафиксированы в аппарате правительства (227,2 тысячи рублей; почти 4 тыс. долларов), администрации президента (217,4 тысячи рублей) и Счетной палате (180,7 тысячи рублей).

Меньше других в прошлом году зарабатывали госслужащие в Федеральном агентстве по печати (59,8 тысячи рублей; 1050 долларов), Федеральном агентстве по недропользованию (60,2 тысячи рублей) и Федеральном агентстве по туризму (61,3 тысячи рублей), отмечает издание.


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Тэги: Россия чиновники

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  • Освоение уровня мощностей реактора выполняется ступенчато в соответствии с программой, в ходе набора мощности выполняется подтверждение проектных характеристик оборудования и систем энергоблока, в том числе вибрационных характеристик, ведется проверка работы оборудования. В этот период предполагается ряд плановых остановок энергоблока для ревизии оборудования. До момента энергопуска на АЭС отсутствует техническая возможность проверки смонтированной турбоустановки и определения ее вибрационных характеристик. На этапе вывода турбогенератора в режим холостого хода была определена необходимость балансировки роторов турбины для достижения лучших вибрационных характеристик, так как вибрационные характеристики напрямую влияют на долгосрочный ресурс турбины. В соответствии со специальной рабочей программой балансировки была проведена определенная работа. Текущие вибрационные характеристики турбоустановки энергоблока No 4 Ростовской АЭС удовлетворительны и позволяют эксплуатировать энергоблок на заданных параметрах. 2. В части работы энергоблока No 3 Ростовской АЭС Вибрационное состояние турбоагрегата К-1100-60/1500-2М удовлетворяет требованиям нормативных документов и находится на уровне, при котором разрешается эксплуатация без ограничений. 3.Останов энергоблока No 1 Ростовской АЭС 31.01.2018 был связан с отклонениями в работе электрооборудования, находящегося за пределами энергоблока, и не повлиял на безопасность работы реакторной и турбинной установок. Энергоблок был остановлен в соответствии с требованиями технологического регламента. Благодарю Вас за проявленный интерес к развитию атомной энергетики. Руководитель дивизиона «Электроэнергетический» А.Ю. Петров . 07.02.2018
  • Освоение уровня мощностей реактора выполняется ступенчато в соответствии с программой, в ходе набора мощности выполняется подтверждение проектных характеристик оборудования и систем энергоблока, в том числе вибрационных характеристик, ведется проверка работы оборудования. В этот период предполагается ряд плановых остановок энергоблока для ревизии оборудования. До момента энергопуска на АЭС отсутствует техническая возможность проверки смонтированной турбоустановки и определения ее вибрационных характеристик. На этапе вывода турбогенератора в режим холостого хода была определена необходимость балансировки роторов турбины для достижения лучших вибрационных характеристик, так как вибрационные характеристики напрямую влияют на долгосрочный ресурс турбины. В соответствии со специальной рабочей программой балансировки была проведена определенная работа. Текущие вибрационные характеристики турбоустановки энергоблока No 4 Ростовской АЭС удовлетворительны и позволяют эксплуатировать энергоблок на заданных параметрах. 2. В части работы энергоблока No 3 Ростовской АЭС Вибрационное состояние турбоагрегата К-1100-60/1500-2М удовлетворяет требованиям нормативных документов и находится на уровне, при котором разрешается эксплуатация без ограничений. 3.Останов энергоблока No 1 Ростовской АЭС 31.01.2018 был связан с отклонениями в работе электрооборудования, находящегося за пределами энергоблока, и не повлиял на безопасность работы реакторной и турбинной установок. Энергоблок был остановлен в соответствии с требованиями технологического регламента. Благодарю Вас за проявленный интерес к развитию атомной энергетики. Руководитель дивизиона «Электроэнергетический» А.Ю. Петров . 07.02.2018
  • Отсюда несколько выводов: - Не надо считать нас тупее, чем мы есть на самом деле. Всё подряд, что вы "вылаживаете", хавают только безмозглые оппо-хомячки. А я проверю. - Печеньки по теме борьбы с БелАЭС надо отрабатывать тщательнее. - Поздравляю типа независимые оппо-СМИ с очередным соврамши. - В бан не забудьте закинуть, честные вы наши.