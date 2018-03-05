Опубликована средняя зарплата российских чиновников

Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента, до 118,8 тысячи рублей в месяц (около 2070 долларов), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Для сравнения средняя зарплата в России в прошлом году составила 39 тысяч рублей (685 долларов), в Москве — 94,9 тысячи рублей (1666 долларов). Самые высокие зарплаты среди чиновников в 2017 году были зафиксированы в аппарате правительства (227,2 тысячи рублей; почти 4 тыс. долларов), администрации президента (217,4 тысячи рублей) и Счетной палате (180,7 тысячи рублей).

Меньше других в прошлом году зарабатывали госслужащие в Федеральном агентстве по печати (59,8 тысячи рублей; 1050 долларов), Федеральном агентстве по недропользованию (60,2 тысячи рублей) и Федеральном агентстве по туризму (61,3 тысячи рублей), отмечает издание.