К концу недели морозы сменятся оттепелью

К концу недели морозы в Беларуси ослабеют, а в некоторых районах будет оттепель.

В Белгидромете отметили, что благодаря повышенному фону атмосферного давления начало недели будет солнечным и морозным. Во вторник, 6 марта, погодные условия еще будет определять область повышенного атмосферного давления, ожидается преимущественно без осадков, но давление начнет падать и облаков станет больше. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью по западной части страны составит 6-12 градусов мороза, по восточной она понизится до минус 13 - минус 18. Днем будет 1-6 градусов ниже нуля, лишь по юго-западу температура повысится до нуля - плюс 1.

В дальнейшем атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы, принесут осадки и более теплый воздух. Так что морозы ослабеют, а по юго-западу страны ожидается оттепельная погода, сообщает Белгидромет.