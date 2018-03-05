Некляев обжаловал в Верховном суде привлечение к аресту за призыв к участию в несанкционированной акции

Поэт и оппозиционный политик Владимир Некляев направил жалобу в Верховный суд на решение суда Ленинского района Минска от 1 ноября 2017 года, согласно которому он был наказан 10 сутками ареста за призыв к участию в несанкционированном мероприятии.

Решение об аресте политика тогда приняла судья Светлана Метленок. Некляев был осужден по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия). Как призыв на «Марш возмущенных белорусов», который состоялся 21 октября, суд расценил фрагмент интервью политика телеканалу «Белсат». Текст интервью был размещен на сайте «Хартия-97».

На вопрос, почему белорусы должны пойти на эту акцию, Некляев ответил, что согласно декрету № 3 о предупреждении социального иждивенчества «практически всех, кто по какой-то причине временно или постоянно не имеет работы, можно заявить тунеядцами и заниматься поборами с них». «Так что, если есть воля защищать свои права, то надо идти и их защищать», — сказал политик.

Решение суда Ленинского района Некляев обжаловал в Мингорсуде, однако 22 ноября городской суд отказал в удовлетворении его жалобы.

Как отметил Некляев в комментарии БелаПАН, десятисуточный арест, назначенный ему более четырех месяцев назад, он так и не отбыл. «Во-первых, все время идут эти обжалования. Я думаю, власти формально держат в «запасе» эти десять суток, чтобы «закрыть» меня в подходящий момент», — считает он.

Политик не исключает, что, если Верховный суд в ближайшее время не удовлетворит его жалобу, его могут арестовать в преддверии мероприятий по случаю 100-летия БНР 25 марта.

Некляев считает, что сам факт привлечения его к административной ответственности за высказывание личного мнения, расцененного как призыв к участию в неразрешенной властями акции, «является непропорциональной мерой ограничения свобод и направлен не на защиту общественных интересов, а на создание препятствий осуществлению своих конституционных прав».