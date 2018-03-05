СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Добрушском районе, в котором погиб милиционер

Управление Следственного комитета по Гомельской области возбудило дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту ДТП в Добрушском районе.

3 марта вблизи деревни Красная Буда Добрушского района служебный автомобиль Добрушского РОВД при проезде нерегулируемого железнодорожного переезда столкнулся с тепловозом. В автомобиле находилось трое сотрудников Добрушского РОВД и гражданин, задержанный за административное правонарушение.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, милиционер-водитель Добрушского РОВД от полученных телесных повреждений скончался на месте. Ехавший с ним старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в отделение реанимации Гомельской областной клинической больницы. Участковый инспектор с телесными повреждениями был госпитализирован в хирургическое отделение Добрушской центральной районной больницы.

Мужчина, задержанный за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), был доставлен в райбольницу, где ему оказали помощь. От госпитализации он отказался.

Областное УВД сообщает также, что родственникам погибшего сотрудника милиции и пострадавшим милиционерам руководство и личный состав органов внутренних дел Гомельской области оказывают всю необходимую поддержку.

В милицейских коллективах объявлен добровольный сбор средств, пишет БелаПАН.

У погибшего милиционера осталось двое детей, у пострадавших также есть дети.

В месте, где произошло столкновения милицейской «Газели» и тепловоза, по неофициальной информации, нерегулируемый переезд, без светофора. Во время аварии была метель. По предварительным данным, лесистая местность и сильный снегопад не позволили водителю контролировать ситуацию на дороге.