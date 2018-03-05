Житель Пинска подозревается в убийстве матери, тело которой три дня сжигал в печке

Пинский МОСК устанавливает обстоятельства убийства престарелой жительницы Пинска.

26 февраля 2018 года в Пинский ГОВД с заявлением о пропаже без вести матери обратился неработающий житель Пинска 1977 года рождения. При этом, давая объяснение, он пояснил, что в начале февраля текущего года его 75-летняя мать забрала свои вещи и направилась в неизвестном ему направлении.

В ходе проведения ряда процессуальных действий следователями было установлено, что исчезновение женщины может носить криминальный характер.

Будучи повторно опрошенным, мужчина пояснил, что в ночь с 3 на 4 февраля в ходе ссоры он толкнул мать, в результате чего она ударилась головой о мусорку. Вечером он обнаружил, что мать скончалась и, испугавшись этого, он за три ночи сжег тело в печи, расположенной в доме.

С учетом пояснений фигуранта следователями совместно со специалистами Пинского межрайонного отдела ГКСЭ и УГКСЭ по Брестской области проведены осмотры дома, в ходе которых были обнаружены и изъяты объекты, на которых имеются следы биологического происхождения. По указанным объектам назначены судебно-генетическая, медико-криминалистическая, судебно-медицинская и другие экспертизы, которые помогут в установлении обстоятельств произошедшего.

В отношении мужчины Пинским МОСК 2 марта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ранее подозреваемый судим не был.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следственный комитет.