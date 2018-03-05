Лукашенко назначил нового министра спорта, руководителей киностудии «Беларусьфильм» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил:

Министром спорта и туризма — Сергея Михайловича Ковальчука;

Послом Беларуси в Узбекистане — Леонида Адамовича Маринича;

Заместителем председателя Верховного суда — Юрия Викторовича Кобеца.

Президент также дал согласие на назначение:

Генеральным директором ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — Олега Леонидовича Борисенко;

Генеральным директором РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» — Владимира Михайловича Карачевского;

Заместителем председателя Брестского облисполкома — Вадима Ивановича Ольшевского;

Заместителем председателя Могилевского облисполкома — Руслана Викторовича Пархамовича;

Членом Минского облисполкома — Александра Александровича Ковальчука;

Членом Могилевского облисполкома — Игоря Владимировича Щербачени;

Директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма — Андрея Леонидовича Молчана, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.