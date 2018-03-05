Лукашенко назначил нового министра спорта, руководителей киностудии «Беларусьфильм» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил:
Министром спорта и туризма — Сергея Михайловича Ковальчука;
Послом Беларуси в Узбекистане — Леонида Адамовича Маринича;
Заместителем председателя Верховного суда — Юрия Викторовича Кобеца.
Президент также дал согласие на назначение:
Генеральным директором ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — Олега Леонидовича Борисенко;
Генеральным директором РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» — Владимира Михайловича Карачевского;
Заместителем председателя Брестского облисполкома — Вадима Ивановича Ольшевского;
Заместителем председателя Могилевского облисполкома — Руслана Викторовича Пархамовича;
Членом Минского облисполкома — Александра Александровича Ковальчука;
Членом Могилевского облисполкома — Игоря Владимировича Щербачени;
Директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма — Андрея Леонидовича Молчана, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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