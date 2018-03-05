Новым министром спорта назначен бывший сотрудник Службы безопасности президента

Как сообщалось ранее, новым министром спорта Александр Лукашенко 5 марта назначил Сергея Ковальчука.

Сергей Ковальчук. Фото БЕЛТА

Он родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, в 1999-м — Военную академию Республики Беларусь. С 1989 по 2004 год служил в Вооруженных Силах. С 2004 года — сотрудник Службы безопасности президента Республики Беларусь.

Награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, пишет БЕЛТА.

Предыдущий министр спорта Александр Шамко был снят с должности 15 февраля.

Как сообщала тогда пресс-служба главы государства, за «непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией», а также «экономические правонарушения в подведомственных организациях» Лукашенко освободил от занимаемых должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко.

Шамко возглавил спортивное ведомство 31 октября 2012 года.