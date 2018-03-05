Биржа: доллар дорожает пятые торги подряд

5 марта на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и евро, укрепился к российскому рублю. Американская валюта дорожает пятые торги подряд.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0087 рубля (0,36%) и составил 2,4241 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0103 рубля (0,53%) до 1,9714 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0026 рубля (0,08%) и составил 3,4524 белорусского рубля за 100 российских, сообщает БелаПАН.