Дмитрий Войтюшкевич начинает тур по Беларуси

7 марта концертом «Вясновы дзень» в минском ДК Шарко начинается первый за много лет тур Дмитрия Войтюшкевича по Беларуси. Зрителей больших и малых городов ждет лирическое настроение и лучшие песни.

Фото Таццяны Менскай

Запланированы концерты Войтюшкевича во всех областных центрах, а также многих районных. На этот момент помимо Минска (07.03) подтверждены сольные выступления в Витебске (10.03), Борисове (18.03) и Островце (05.04). Оперативная информация будет появляться на официальных страницах музыканта в Facebook и VK.

«В феврале состоялся «тестовый» концерт в родной Березовке — первый за 10 лет. Так что все должно быть хорошо, — говорит Дмитрий Войтюшкевич. — Это очень долгожданные встречи, потому что мои слушатели для меня самые главные и самые любимые люди после моей семьи».

Змитер Войтюшкевич & WZ-Orkiestra с программой «Вясновы дзень»

7 марта — Минск, ДК им. Шарко (ул. Уральская, 3) — 19:00

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