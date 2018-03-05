Импортер MINI в Беларуси помог автовладельцам откопать машины из снега

Этим утром владельцы MINI в разных частях Минска были нешуточно удивлены, обнаружив свои автомобили очищенными от снега. Таким необычным способом импортер MINI в Беларуси решил поблагодарить почитателей британской марки.

Из сугробов доставали автомобили в разных районах Минска. Смели снег с капота и крыши, сняли его с бортов, промели стыки. Заодно очистили лобовое и боковые стекла, убрали место вокруг машины.

В городском марафете участвовало несколько бригад. Многие автомобили очистили еще вечером, другие же убирали от снега глубокой ночью. Чтобы сохранить интригу, владельцев машин заранее не предупреждали, оставив под дворником пояснительную открытку с подписью «MINI Беларусь».

Профессионалы советуют начинать освобюождать машину от снега с крыши — щеткой с телескопической ручкой. Затем можно переходить к капоту и бортам. Автохимию в мороз лучше не использовать, чтобы не повредить покрытие машины.