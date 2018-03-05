Фотофакт. По инициативе депутата сельсовета в Мозырском районе слепили снежную бабу высотой почти 5 метров

Снежную бабу высотой 4,7 м слепили в деревне Нагорные Мозырского района, сообщили БЕЛТА в Козенском сельском Совете депутатов.

С этой идеей выступил депутат сельсовета, заместитель директора Мозырского драматического театра имени И.Мележа Иван Бойко. В процесс создания активно включились соседи, внуки инициатора. Сельчанам понадобилось шесть часов, чтобы на улице появилась снежная баба Василиса. Ее рост почти 4,7 м.

Фото Ивана Бойко

«Уже на протяжении нескольких лет, если выпадает снег, мы выходим на улицу и лепим снеговиков. Однако Василиса самая высокая среди всех. Она уже стала настоящей местной достопримечательностью», — рассказал Иван Бойко.