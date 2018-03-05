Белорусская компания «Чизмастер» опровергла сообщение Россельхознадзора

Могилевская компания «Чизмастер» опровергла информацию Россельхознадзора о мошеннической схеме поставки рыбы в Россию. Об этом БелаПАН заявил соучредитель СООО «Чизмастер» Дмитрий Георгиев.

2 марта Россельхознадзор распространил информацию о мошеннических схемах поставки рыбной продукции из Беларуси, в которой фигурировало СООО «Чизмастер». Сообщалось, в частности, что управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз более 13 тонн рыбной продукции из Беларуси.

По информации российского ведомства, согласно сертификату, выданному белорусской ветеринарной службой, минское предприятий «15 Авеню» по поручению ООО «Камиро-Групп» отправило в Россию 13,5 тонны слабосоленого весового охлажденного филе форели с кожей.

По данным Россельхознадзора, в адрес ЧПУП «15 Авеню» была отправлена продукция, произведенная якобы из неизвестного сырья, легализованная СООО «Чизмастер», которому запрещено осуществлять поставки в РФ.

«Из информации Россельхознадзора следует, что 20 февраля 2018 года ООО «Камиро-Групп» получило из Норвегии охлажденное филе форели с кожей. Это абсолютная ложь, — подчеркнул в комментарии БелаПАН Дмитрий Георгиев. — В реальности по документам с этой же датой «Камиро-Групп» получила не филе, а охлажденную рыбу весом 17.021 кг. Это подтверждено ветеринарным сертификатом, выданным Норвегией, а также сертификатом, выданным Минским пограничным контрольным ветеринарным пунктом».

Как пояснил представитель компании, «Чизмастер» покупает данную рыбу, путем разделки получает из нее охлажденное филе форели с кожей и в качестве сырья реализует на территории Республики Беларусь по внутреннему ветеринарному сертификату, выданному Могилевской районной ветеринарной станцией.

«На этом деятельность СООО «Чизмастер» по купле-продаже сырья закончена», — сказал он. Поставкой рыбы в Россию их компания не занимается, добавил Георгиев.

«Далее предприятие «15 Авеню» покупает охлажденное филе форели в качестве сырья и производит из него продукт, готовый к употреблению, который впоследствии отправляется в Россию», — подчеркнул соучредитель компании «Чизмастер».

Георгиев подтвердил, что «Чизмастер» имеет временный запрет на поставку рыбной продукции в Россию, и компания этот запрет не нарушала — она работает только внутри Республики Беларусь.

«Возникает резонный вопрос: в чем именно состоит факт мошенничества, в котором упоминается и обвиняется предприятие СООО «Чизмастер»? В опубликованной Россельхознадзором информации содержатся, на наш взгляд, непроверенные данные о легальности и законности поступления данной форели на территорию Республики Беларусь. Хотя при существующей системе контроля поступающего сырья, в рамках таможенного союза, эта информация прозрачна и доступна обеим сторонам, так как находится в общей базе данных пересечения товаров и сырья. Данная продукция проходит не только ветеринарный, но и таможенный контроль нескольких государств. А исходя из сообщения Россельхознадзора, следует, что везде, начиная с Норвегии и заканчивая таможенными органами и ветеринарными службами Беларуси, это происходило с нарушениями или фальсификацией сопроводительных документов, либо непредоставление таковых. Что на самом деле не так», — подчеркнул соучредитель компании «Чизмастер».

Он сообщил, что компания «Камиро-Групп» уже обратилась с претензиями в управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, после чего сообщение о мошеннических схемах поставки рыбной продукции из Беларуси было удалено с сайта российского ведомства.