В Бресте собираются отметить 100-летние БНР митингом и городским фестивалем

Митинг и уличный фестиваль с концертом, площадками ремесленников, мастер-классами и фотозонами намечается в центре Бреста 25 марта по случаю 100-летия Белорусской Народной Республики.

В организационный комитет по проведению акции вошли 16 субъектов.

В их числе местные структуры Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии, движения «За Свободу», а также другие общественные организации, волонтерские инициативы и бизнесмены.

Заявку на проведение мероприятия от имени оргкомитета подал 5 марта в Брестский горисполком руководитель областной организации Партии БНФ Дмитрий Шиманский.

«Этот праздник дает шанс на объединение общества вокруг важнейших национальных ценностей: свободы и независимости, — сообщил БелаПАН один из членов оргкомитета председатель Брестской областной организации БСДП (Грамада) Игорь Масловский. — Мы приглашаем на это мероприятие также представителей власти, чтобы и они поздравили брестчан с юбилеем события, которое привело к созданию нашего государства».

Политик выразил надежду, что горисполком, как и в 2017 году, разрешит проведение акции в День Воли. Тогда 25 марта в центре города состоялось шествие и митинг, в которых приняло участие около тысячи человек.

«Если местная власть запретит заявленную нами сегодня акцию, мы предложим брестчанам другой формат ее проведения», — сказал Масловский.