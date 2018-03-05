Белорусы не доверяют рублю и хранят сбережения в валюте

/ Экономика
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По данным Национального банка, белорусы продолжают держать свои сбережения в иностранных валютах.

Как отмечается, согласно данным опроса, 70,7% белорусов как средство сбережения выбирают иностранную валюту.

Также сообщается, что основная масса белорусов предпочитает «наличку» как наиболее удобную форму сбережений.

В частности, в пользу «кэша» высказались 38,9%, что несколько больше предыдущих данных.

В то же время безналичные сбережения выбирают всеи меньше людей — их количество снизилось с 29,6% до 28,4%.

Регулятор отмечает, что начали белорусы интересоваться и другими активами —  золотом и ценными бумагами.


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