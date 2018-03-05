Новый глава Минспорта: спорт — это большая политика, это идеология

Новый министр спорта и туризма Сергей Ковалючук уверен, что следующая зимняя Олимпиада для Беларуси должна пройти на более высоком уровне.

Он подчеркнул, что «спорт — это большая политика, это идеология».

Министр обратил внимание, что в настоящее время много проблем имеется в развитии зимних видов спорта.

Ковальчук отметил, что в ведомстве в ближайшее время будет проведено совещание, чтобы можно было «определиться с задачами, которые необходимо решить в летний, подготовительный период с тем, чтобы следующие зимние Олимпийские игры для нас прошли на более высоком уровне».

«Сегодня надо разобраться в первую очередь с теми проблемами, которые существуют в отрасли», — сказал Ковальчук.