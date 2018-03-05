Академия управления при президенте значительно подняла стоимость за учебу

Вслед за главным вузом страны цены на обучение подняли и другие ведущие университеты страны.

Как сообщается, Академия управления при президенте увеличила стоимость сразу на 230 рублей в год для студентов дневного отделения (+110 рублей — для заочников).

В Белгоспедуниверситете имени Максима Танка сумма будет зависеть от курса и специальности.

Так, в частности, на дневной форме обучения студентам третьего курса по специальности «Музыкальное искусство, ритмика и хореография», а также «Музыкальное искусство и мировая художественная культура доплата составит 80 рублей.

Несколько меньше будет доплата на специальностях с изучением иностранного языка для первокурсников дневной формы обучения — 52 рубля. На заочном отделении нужно будет доплатить от 21,6 до 33,6 рубля.

Как сообщалось ранее, ректор Белорусского государственного университета Андрей Король издал приказ, в соответствие с которым с 1 марта в вузе повышается стоимость обучения.