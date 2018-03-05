«Газпром» предупредил Украину о разрыве газового контракта

Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил о получении от «Газпрома» официального уведомления о намерении начать процедуру расторжения газовых контрактов через суд.

Топ-менеджер украинской компании отметил, что получено сообщение «относительно их намерения обратиться в арбитраж для внесения изменений или разрыва контракта на покупку газа и контракта на транзит газа по территории Украины».

Процедуру расторжения договора «Газпром» планирует проводить через Стокгольмский арбитраж. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что страны северной Европы — Швеция, Финляндия, Дания — сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать России использовать инструменты «газового шантажа» против ЕС и Украины. Об этом он заявил в ходе встречи с министром обороны Швеции Петером Хултквистом.