В Хойникском районе на пожаре погиб 58-летний мужчина

Трагедия произошла утром в понедельник, пятого марта, в деревне Новоселки (Хойникский район).

Как сообщается. Сигнал о пожаре в жилом доме поступил на пульт дежурного РОЧС около семи часов утра.

Спасатели рассказали, что при проведении разведки звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на полу возле печи в бессознательном состоянии был обнаружен 58-летний хозяин дома.

Мужчина был передан работникам скорой помощи, после осмотра которыми была констатирована его смерть.

Одной из версий произошедшего ЧП называется «неосторожное обращение с огнем при курении».