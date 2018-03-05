В Хойникском районе на пожаре погиб 58-летний мужчина
Просмотров: 76 Комментариев: 0
Трагедия произошла утром в понедельник, пятого марта, в деревне Новоселки (Хойникский район).
Как сообщается. Сигнал о пожаре в жилом доме поступил на пульт дежурного РОЧС около семи часов утра.
Спасатели рассказали, что при проведении разведки звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на полу возле печи в бессознательном состоянии был обнаружен 58-летний хозяин дома.
Мужчина был передан работникам скорой помощи, после осмотра которыми была констатирована его смерть.
Одной из версий произошедшего ЧП называется «неосторожное обращение с огнем при курении».
Обсудим?