На крыльце бара витеблянин демонстрировал свои половые органы

Инцидент произошел на крыльце одного из увесилительных заведений Витебска.

Как сообщили в милиции, уголовное дело за хулиганство по ч. 1 ст. 339 УК возбуждено в отношении 29-летнего жителя Витебска.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, сообщение о непристойном поведении молодого мужчины поступило в милицию в половине четвертого ночи.

Бармен одного из кафе в центре Витебска рассказала, что на крыльце их заведения некий мужчина развлекается тем, что демонстрирует всем окружающим свои половые органы.

Прибывшие на место милиционеры задержали жителя областного центра, который был пьян.

Уголовное дело возбуждено городским отделом СК.