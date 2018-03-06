В Британии отравили шпиона-перебежчика из России

В Британии отравлен бывший полковник Главного разведывательного управления Вооруженных сил России Сергей Скрипаль.

Как отмечается, в последнее время он опасался за свою жизнь, о чем обращался в спецслужбы.

66-летний Скрипаль и его спутница примерно 30 лет попали в больницу в критическом состоянии из торгового центра в Солсбери. Магазин и еще несколько объектов в городе были оцеплены специалистами по химической и биологической защите.

Уточняется, что те обнаружили некую субстанцию, которую успешно нейтрализовали. Издание подозревает, что этим веществом является фентанил — мощный наркотический анальгетик, способный вызвать угнетение дыхания.

Обнаружившая пострадавших женщина рассказала, что пара сидела на скамейке будто в «замороженном состоянии» — с серыми лицами глядели в одну точку и покачивались из стороны в сторону.

По одной из версий, один из пострадавших мог обедать в ресторане Zizzi, который в настоящее время также закрыт.

Полиция графства Уилтшир до сих пор не подтвердила личности пострадавших.

Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на десятерых россиян-агентов российских спецслужб.

В 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210 умер Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию и работавший на контрразведку страны MI6 (Military Intelligence-6), напоминает lenta.ru. Британские следователи заподозрили в причастности к смерти контрразведчика его бывших коллег Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. Они все обвинения отрицают.