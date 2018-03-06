Во время биатлона в Раубичах для Лукашенко сделали спецрубеж для стрельбы

Призеры Олимпийских игр Алексей Айдаров и Ксения Санкович поделились впечатлениями от биатлонных соревнований, в которых принимал участие Александр Лукашенко.

Санкович призналась, что ответственности прибавляло то, что бежать предстояло в команде с главой государства.

«Конечно, президент бежит очень хорошо. Думаю, все это знают. Мне кажется, на уровне спортсменов. И эта группа сразу от меня очень резко оторвалась, хотя мы как бы договаривались, что не побежим очень быстро. И Леша мне очень по-дружески подал свою палку и, наверное, метров 100 протянул до горочки. Потом я уже там старалась не отставать», — сказала она.

В свою очередь Айдаров по просьбе журналиста рассказал о приспособлении, подготовленном для Лукашенко на огневом рубеже.

«Вообще, это военная тайна. Это разработка нашего оборонного комплекса совместно с Академией наук. Там брались полностью все параметры — высота, вес. Это сложная конструкция, она засекречена... Конечно, шутка, — смеется спортсмен. — Все очень просто: президент наш очень спортивный, я с ним по спорту уже знаком очень давно. И я знаю, что у него проблема с коленом (я думаю, не надо объяснять, что такое проблема с коленом для спортсменов). И надо было как-то выкручиваться из ситуации. Поставили обыкновенный стол, на стол положили ковер, на ковер поставили обыкновенную лавку и сделали упор для стрельбы».

«Мне кажется, с упора и стоя намного сложнее, чем лежа. Но как президент попал 20 из 20! Я вам скажу, что, честно говоря, даже Леша не попал 20 из 20», — отреагировала Ксения Санкович. Алексей Айдаров в свою очередь с улыбкой признался, что закрыл только 12 мишеней из 20. «Но я стрелял стоя», — уточнил он.