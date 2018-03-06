Пожар на БМЗ: остановлен процесс выплавки стали

Минувшим вечером в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе произошло ЧП: здесь горел электросталеплавильный цех №1.

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Пожар был ликвидирован спасателями. Никто не пострадал.

В результате возгорания повреждены 30,6 тыс. погонных метров изоляции электрических кабелей.

Технологический процесс выплавки стали остановлен. Причина пожара устанавливается.

Это не первый пожар на БМЗ. Как сообщалось ранее, 25 ноября на Белорусском металлургическом заводе произошел пожар – вспыхнул агрегат бортовой бронзированной проволоки.